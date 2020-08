Bonus Inps, Fdi contro il M5s: "Sapevano già i partiti, glieli ha detti Tridico?"

10 agosto 2020 a

Dito puntato contro Pasquale Tridico in casa Fdi. Francesco Lollobrigida vuole vederci chiaro sul ruolo del presidente dell’Inps, nominato proprio dal Movimento 5 Stelle, nel caso dei cinque deputati che hanno chiesto e ottenuto il bonus da 600 euro, riservato ai lavoratori autonomi e alle partite Iva. Pur condividendo gli appelli a rendere pubblici i nomi dei furbetti, autore di “comportamenti gravemente inopportuni”, il capogruppo di Fdi alla Camera ritiene oltremodo grave che i dati personali “siano forniti da importanti burocrati a chi li ha nominati per essere usati contro gli avversari”.

Per questo secondo Lollobrigida “sarebbe utile sapere come mai dalle prime ore della giornata di ieri - e alcuni dicono anche da più tempo - autorevoli esponenti del M5s già conoscessero le appartenenze politiche dei responsabili di questi vergognosi comportamenti. Tridico glieli ha fatti avere ‘riservatamente’? Altrimenti spieghi come sono usciti”. Lollobrigida risponde anche all’appello del presidente Roberto Fico sulla trasparenza richiesta ai partiti: “Cominci però lui a dare l’esempio facendo conoscere i nomi dei deputati grillini che qualche mese fa si iscrissero al concorso per essere assunti alla Camera sapendo che lui stesso avrebbe presieduto la commissione di esame”.

