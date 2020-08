Virginia Raggi si ricandida a sindaco di Roma, Claudio Durigon: "Vergognosa, coerenza zero dopo i disastri"

10 agosto 2020 a

Virginia Raggi si ricandida a sindaco di Roma. "Vado avanti, mi ricandido" avrebbe comunicato la grillina ai consiglieri della maggioranza capitolina durante una videoconferenza. La Raggi avrebbe affermato: "Non ci sto ad apparecchiare la tavola per far mangiare quelli di prima. Sono convinta che dobbiamo andare avanti". Non tutti però la pensano così.

"Vergogna-clandestini, questa roba in centro: la Raggi ammazza Roma". Storace, denuncia e video-choc

Claudio Durigon, coordinatore della Lega nella Capitale, ha tuonato: "La notizia della candidatura della Raggi a sindaco di Roma è davvero vergognosa. Dov’è finita la coerenza dei 5stelle? Dopo i disastri che ha combinato si propone di nuovo alla guida della città: ma saranno i cittadini a darle la giusta risposta mandandola a casa".

