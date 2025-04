Pensioni, crescono speranza di vita ed età pensionabile? Durigon: "Fermeremo lo scatto"

Sale la speranza di vita, ma in questo modo aumenta anche l'età pensionabile. Questo è quanto certificato dall'Istat. "Non abbiamo fatto ancora il calcolo al centesimo ma verosimilmente l'aumento" della speranza di vita a 65 anni nel 2024 "sarà tra i 4 e i 5 mesi", hanno spiegato i ricercatori dell'Istituto rispondendo a una domanda sull'andamento della speranza di vita a 65 anni, dato sulla base del quale scattano gli adeguamenti dell'età pensionabile, nel corso della conferenza stampa sui dati demografici pubblicati oggi, lunedì 31 marzo. "Questo andrà a far si - hanno precisato - che ci sarà uno scatto ulteriore sull'età pensionabile". Lo scatto previsto per il 2027 sarà però inferiore perché dovrà tenere conto anche di quanto perso durante la pandemia, periodo che andrà recuperato.

Ma il governo è già pronto a correre ai ripari. L'esecutivo guidato da Giorgia Meloni interverrà per bloccare l'aumento dell'età pensionabile previsto dalla normativa a fronte dell'aumento della speranza di vita a 65 anni. Lo ha affermato il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon commentando con l'Ansa i dati Istat pubblicati oggi secondo i quali nel 2024 la speranza di vita a 65 anni sale a 21,2 anni.