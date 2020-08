Pasquale Tridico ed Ettore Rosato, telefonata molto sospetta in pieno scandalo furbetti. Rizzetto di FdI svela la tresca in diretta

15 agosto 2020 a

Non risponde, Pasquale Tridico, ma la bomba politica è sganciata in diretta durante l'audizione in videoconferenza in Commissione Lavoro alla Camera sui furbetti del bonus Inps. Il deputato di Fratelli d'Italia Walter Rizzetto chiede a bruciapelo al presidente Inps se fosse vero che appena scoppiato lo scandalo avesse ricevuto la telefonata di uno dei vice-presidenti di Montecitorio.





"I nomi dei politici furbetti del bonus? Non...". Tridico, sconcertante audizione alla Camera: buco nero Inps, presidente fuori controllo

"Ma è vero o no che le ha chiesto se sono coinvolti parlamentari del suo partito di appartenenza nella lista dei deputati che hanno chiesto il bonus?". "Questa vicenda - è la risposta imbarazzata di Tridico - riguarda la sfera personale e non credo interessi ai lavori della Camera". Invece interessa eccome, perché il vicepresidente della Camera in questione è il renziano Ettore Rosato, esponente di spicco di Italia Viva, partito della maggioranza. Che evidentemente sperava di arrivare a notizie riservate direttamente dalla fonte.

