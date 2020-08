Teresa Bellanova, la foto di compleanno davanti alla villa: "Potrebbe ospitare un migliaio di clandestini"

18 agosto 2020 a

Ha compiuto 62 anni, Teresa Bellanova, e ha voluto ringraziare per gli auguri su Twitter con un post che è diventato, in poche ore, virale. Nonché un boomerang per l'esponente di Italia Viva e ministra dell'Agricoltura. "Da oggi sono una ragazza di 62 anni - scrive la Bellanova -. Mi state inondando di messaggi di auguri per il mio compleanno: non posso che dirvi grazie di cuore, il vostro sostegno ed il vostro affetto mi sono preziosissimi".

La foto la ritrae in tenuta estiva, cappellone e vestito largo, in posa di fianco a una statua con alle sue spalle una bella villa signorile. Insomma, per il popolo della Rete una manna. "Se quella è casa sua, potrebbe ospitare un migliaio di CLANDESTINI", le scrive una utente. "Signo' una ragazza?! Ma santo cielo siete completamente fuori peggio di un balcone....​A proposito tre suoi coetanei minorenni, due albanesi e un egiziano hanno violentato una ragazza di 15 anni...", aggiunge un'altra. E così via tra scherno, sfottò e accuse politiche. E qualcuno ci va giù un po' pesante: "Gli auguri te li faremo presto quando andrai fuori dalle p***".

