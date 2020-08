Alberto Bagnai contro Bonaccini a Stasera Italia: "Ecco perché il Pd vuole il Mes"

19 agosto 2020 a

Perché il Pd vuole il Mes? Alberto Bagnai, senatore della Lega, affronta in diretta a Stasera Italia Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna e aspirante leader dei dem, e offre "la chiave della soluzione". Secondo Bonaccini nel trattato del Mes non ci sono condizioni, ma il responsabile economico della Lega lo smentisce subito:

"Non è vero, il trattato non è stato toccato, è lo stesso del 2012. C'è una lettera - spiega Bagnai - che è un accordo politico che risponde alle convenienze dell'Europa e che potrebbe tranquillamente cambiare". Firmare il Mes, prosegue l'economista euro-scettico, "espone il Paese al rischio di commissariamento". E qui si torna al principio: "Il Pd - conclude Bagnai mentre Bonaccini ascolta in silenzio, scuotendo il capo - vuole il Mes perché vuole un domani precostituire una base giuridica per governare il Paese da Bruxelles quando gli italiani lo avranno mandato a casa". Cara vecchia troika. E Matteo Salvini, rilanciando il video su Twitter, esulta: "Bonaccini asfaltato!".

