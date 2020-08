Luigi Di Maio, il messaggino spedito dal Pd: "Game over". Regionali, Salvini e Meloni già in trionfo?

21 agosto 2020 a

"Game over". Luigi Di Maio ha ricevuto un messaggio Whatsapp dal Pd, e suona come un De Profundis per le regionali di settembre. A scriverlo è Matteo Ricci, il sindaco dem di Pesaro che sta tessendo la trama per un'alleanza elettorale nelle Marche che a questo punto sembra impossibile. Tra accuse e sospetti incrociati, infatti, il Movimento 5 Stelle per bocca del reggente Vito Crimi ha detto che non ci sono le condizioni per una intesa, stante anche il muro alzato dal candidato ufficiale dei grillini, Gian Mario Mercorelli, che ha accusato letteralmente i democratici di voler "comprare il voto" dei pentastellati.



Di Maio, spiega Repubblica, rappresenta l'ala trattativista del Movimento e sta provando a trovare un accordo in extremis, consapevole che andare divisi alle regionali, dalla Puglia alle Marche, potrebbe voler dire consegnare la vittoria al centrodestra. E se davvero il bilancio sarà 4-2 per Salvini e soci, allora per il governo potrebbe davvero essere tempo di crisi. "Mi batto fino alla fine", avrebbe assicurato al segretario Pd Nicola Zingaretti, prima del messaggino di Ricci che gli avrà fatto gelare il sangue: "In politica valgono i fatti, e qui ci sono solo parole, è game over". E a Zingaretti non resta che rincuorare i suoi: "Governiamo insieme e non c'è una Regione al voto in cui ci presentiamo uniti: o non ci stanno i 5Stelle, o non ci sta Italia Viva. Ora non resta che combattere con i nostri candidati che hanno tutte le carte in regola per battere la destra. Ce la possiamo fare. E chi ha diviso, se ne prende la responsabilità". Che sa tanto di minaccia-promemoria per il post-regionali.

