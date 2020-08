Luigi Di Maio, lo "schema Renzi" per rovinare lui e il M5s: Berlusconi, un piano perfetto?

22 agosto 2020 a

Lo schema Renzi. Il fronte del No alla riforma costituzionale vuole dare una spallata al governo e mettere in crisi l'alleanza Pd-M5s. L'idea è quella di ripetere l'impresa andata a segno in occasione del referendum sulla riforma costituzionale voluta da Matteo Renzi: coagulare un fronte disposto a trasformare il referendum in una trappola letale per il governo dell'allora leader del Pd. Il problema, scrive il Giornale, è che nel centrodestra invece i leader non vogliono lasciare la battaglia anti casta nelle mani dei grillini. Giorgia Meloni infatti si è schierata per il Sì.

In Forza Italia, se tanti parlamentari come Deborah Bergamini e Andrea Cangini fanno da motore al comitato per il No, la linea che prevale è più prudente: "Siamo sempre stati favorevoli al taglio dei parlamentari, - ha detto ieri Antonio Tajani dal Meeting di Rimini - ma non per fare una campagna demagogica per colpire i parlamentari". Del resto non tutti sono convinti di legare referendum e attacco al governo: «Il No - spiega Cangini - indebolirebbe i 5s, già divisi da una guerra per bande, ma non so se cadrebbe il governo. E del resto le ragioni del No alla riforma sono già abbastanza valide senza aggiungerne altre". E nel centrodestra anche Salvini da Rimini conferma la linea del Sì.

