Open Arms, Matteo Salvini contro Graziano Delrio al Meeting di Cl: “Io in tribunale per scelta politica”

22 agosto 2020

a

a

Botta e risposta al Meeting Cl di Rimini durante il dibattito ‘Il Parlamento serve ancora?’. Il leader della Lega Matteo Salvini è tornato a parlar della sua vicenda personale sui casi Diciotti ed OpenArms. “Io sono a processo due volte per un voto dei parlamentari che hanno delegato alla magistratura di far politica, creando un precedente gravissimo, questa è l’antitesi della democrazia”.

A replicare è il capogruppo Pd alla Camera dei Deputati, Graziano Delrio: “Il Parlamento è importante proprio per il fatto che distingue tra una magistratura che perseguita una persona oppure no. Noi abbiamo votato affinché la magistratura, che non fa un processo a Salvini in quanto persona o politico, valuti se ha valicato il suo ruolo di Ministro, violando le leggi della Repubblica, perché nessun cittadino è al di sopra delle legge, neppure un parlamentare", la risposta dell'esponente del Pd.

