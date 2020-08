Luigi Di Maio e Virginia Saba in vacanza, gira una foto maliziosa: "Faranno di tutto per non tornare alla vita di prima"

24 agosto 2020 a

Incassato il via libera degli attivisti grillini al terzo mandato, Luigi Di Maio, si gode un po' di riposo in barca con la fidanzata. La foto, pubblicata da Chi, sta facendo il giro dei social.

Con una aggiunta: «Faranno qualsiasi cosa pur di non tornare alla vita di prima». Già, alla fine tocca fare sempre il solito paragone: come sono cambiate le cose, per Gigino, dai tempi in cui faceva lo steward allo stadio San Paolo di Napoli. Quanta acqua è passata sotto lo yacht...

