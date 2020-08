Migranti, Musumeci: "58 positivi al coronavirus a Lampedusa". Salvini: "Mascherine a scuola e clandestini infetti"

24 agosto 2020 a

Il Viminale non sgombera gli hotspot e i centri di accoglienza in Sicilia, e intanto continua l'invasione di migranti e l'emergenza coronavirus. A denunciarlo il governatore Nello Musumeci, che con una ordinanza aveva imposto lo sgombero entro le 24 di lunedì. "C'è chi parla di codicilli, di ordinanza legittima o nulla. Intanto, la notte scorsa si sono confermati 58 positivi a Lampedusa. E altri tamponi arriveranno in giornata per l'esito, al secondo controllo che ho disposto - ha spiegato il governatore -. Ulteriore dimostrazione che la mia ordinanza interviene su materia sanitaria e non sulla politica migratoria. Dal Viminale attendiamo risposte, non altro". E Matteo Salvini gli fa eco: "Vogliono mettere le mascherine ai nostri figli in classe, intanto fanno sbarcare migliaia di clandestini e centinaia di infetti". "Complici o criminali?", conclude il leader della Lega riferendosi al governo.

