Nello Musumeci, ultimatum a Stasera Italia: "Il governo ha 48 ore di tempo per sgomberare gli hotspot, poi metto i sigilli"

Nello Musumeci è deciso a tirare dritto sull'ordinanza che il governatore della Regione Sicilia ha presentato per sgomberare i centri di accoglienza e gli hotspot. "A mezzanotte - premette a Stasera Italia, il programma di Rete Quattro condotto da Veronica Gentili -, scade il termine". Nel mirino l'impossibilità di contenere 900 persone all'interno delle strutture ormai al collasso. "Io opero come soggetto attuatore per l'emergenza del Covid-19, con apposita delega dello Stato e non solo come presidente della Regione". E ancora: "La mia è una competenza sanitaria, ho il diritto di decidere per la mia Regione e per questo allo Stato do 48 ore di tempo per liberare questi immobili, ricollocare i migranti e io metto i sigilli".

