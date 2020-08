Nello Musumeci, il parroco pro-migranti ai fedeli: "Chi gioisce per l'ordinanza, non venga a Messa"

24 agosto 2020 a

Un preto contro Nello Musumeci. Proprio così, perché a criticare la decisione del governatore della Sicilia, che ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura di tutti gli hotspot e centri di accoglienza, è stato don Lorenzo Russo, sacerdote di Floridia: "Scrivo ai miei parrocchiani - esordisce su Facebook -, a quanti tra questi oggi gioiscono per l’ordinanza di Musumeci convinti da domani di essersi liberati del problema delle migrazioni, a quanti osannano scelte politiche che non fanno il bene dei poveri di questo mondo ma guardano solo al proprio interesse. A voi dico: non venite a Messa, state perdendo tempo! Non giova a nulla battervi il petto, ascoltare la parola del Vangelo, nutrirvi dell’Eucarestia. La vostra ipocrisia vi precede”. Alla faccia della democrazia verrebbe da dire.

Ma non è finita qui, perché il sacerdote ha proseguito: “Chiedete coerenza a chi vi circonda, imparate voi ad essere coerenti con la fede che dite di professare. Senno’ saremo solo come i ‘sepolcri imbiancati’ di cui parla Gesu’: che si lasciano ammirare dalla gente per la loro bellezza esteriore, ma che all’interno custodiscono solo odore di morte. Convertiamoci al Vangelo, fratelli miei. Un giorno dovremo dare conto a Dio di tutto, delle parole come dei silenzi. Sull’amore saremo giudicati”.

