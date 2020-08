Nello Musumeci contro il governo: "Tra qualche ora vado dai magistrati, perché i centri di accoglienza non sono stati sgomberati"

25 agosto 2020 a

Nello Musumeci non arretra: "Il governo centrale, che ha avuto notificato il provvedimento, non ha ritenuto di dover dare disposizione alle forze dell’ordine e, quindi, alle prefetture per potere sgomberare i centri di accoglienza in Sicilia ma al tempo stesso entro le 48 ore non ha provveduto a impugnare l’ordinanza", spiega il governatore della Regione Sicilia alle prese con l'emergenza sbarchi. "Significa che ci troviamo di fronte a una palese inosservanza, a una palese omissione perché le precedenti due ordinanze in materia sanitaria le prefetture le avevano regolarmente osservate. È chiaro - continua intervenendo ai microfoni di Skytg24 - che tra qualche ora ci rivolgeremo alla magistratura ed è triste constatare come due articolazioni dello Stato, governo centrale e regionale, debbano ricorrere alla magistratura per riaffermare un principio sacrosanto che è il diritto alla salute".

Ancora una volta il presidente della Regione ha voluto ribadire che non si occupa di migranti, "che è competenza del governo centrale". La sua figura è quella di una autorità sanitaria in Sicilia e, conclude, "ho il dovere di prendere atto che i luoghi dello Stato in cui il governo ammassa centinaia e centinaia di esseri umani sono al di fuori da ogni norma anti-Covid".

