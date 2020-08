Vincenzo De Luca, grana in vista delle Regionali: il candidato che lo sostiene imita il boss e scoppia la polemica

28 agosto 2020 a

a

a

Polemica su Ciro Attanasio. Il candidato consigliere regionale nelle liste di Più Europa in Campania, a sostegno della lista di Vincenzo De Luca, è finito nella bufera. Tutto per colpa della frase: "Je so' Ciro e m0 ‘ c'hamma piglia' tutto chello che è ‘o nuosto…sanità, rifiuti, turismo, lavoro, ma soprattutto dignità e rispetto…". Tradotto: "Andiamo a prenderci tutto quello che è nostro".

Video su questo argomento "Mani libere su soldi, appalti e voto di scambio". Caldoro, una pesantissima accusa a De Luca

Fin qui nulla di così strano se non fosse che la frase fa il verso al boss della serie tv di Gomorra. Immediate le critiche piovute sul suo profilo Facebook, alle quali segue poi una precisazione dal diretto interessato: "Ho giocato con i cliché che ruotano intorno alla serie Gomorra, consapevole che avrebbero scatenato l'inferno, e diviso a metà l'opinione pubblica. Ed è esattamente quello che volevo. È chiaro che il principio di legalità è profondamente radicato nel mio Dna, però questo è servito a sottolineare le tante contraddizioni e differenze che abbiamo nella nostra terra". Peccato però che la pezza sia peggio del buco e potrebbe costare caro al presidente della Regione, visto che le elezioni sono ormai alle porte.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.