Elvira Savino con il coronavirus: "Ferragosto al Billionaire, ma non credo di averlo preso lì". Sospetto: epidemia fuori controllo?

29 agosto 2020 a

Ferragosto al Billionaire. Ma per Elvira Savino, deputata di Forza Italia positiva dal coronavirus, non è stato quello il luogo del contagio. "Ho perso gusto e olfatto, bevo il caffè e mi sembra acqua minerale...", spiega l'onorevole azzurra al Corriere della Sera. "Lunedì avevo fatto il sierologico con esito negativo. Allora dico: togliamoli dal mercato 'sti test inaffidabili. Martedì poi con 37,5 di febbre ho fatto il tampone alla Asl. Positivo".

Il 15 agosto la serata nel locale-focolaio di Porto Cervo: "Briatore non l'ho visto, ero a cena con vari amici dei quali però nessuno ha contratto il Covid. Neppure il mio compagno, Alessandro Moggi, che pure ha vissuto giorno e notte con me". Secondo la Savino il contagio potrebbe essere avvenuto in un'altra occasione: "Mah, forse il 18 sono stata a cena con un paio di amiche, entrambe poi risultate positive. Una delle due ha una figlia di 16 anni, magari se l'è preso in discoteca".

