Sondaggio Demos, cala la fiducia nei confronti di Giuseppe Conte: il nome del premier che vogliono gli italiani

Cala la fiducia nei confronti del governo e di Giuseppe Conte. Ad avere la meglio altre figure autorevoli come Mario Draghi. Il premier infatti vanta sì un 60 per cento di consensi, ma perde ben dieci punti percentuali rispetto al marzo scorso. Questi i dati riportati dal sondaggio di Demos per l'Atlante Politico di Repubblica su cui Ilvo Diamanti offre la sua spiegazione: "La fiducia dell'ex presidente della Bce. conferma quanto 'contino i conti' nel rapporto con l'Ue. E di quanto sia forte l'attesa di novità, di un 'uomo veramente forte'".

Il declino nei confronti del governo giallorosso non tocca però i governatori. Ancora una volta, secondo Diamanti, Luca Zaia è in testa alla classifica seguito poi da Vincenzo De Luca e Stefano Bonaccini. Dimostrazione, questa, che in piena emergenza coronavirus le Regioni hanno reagito meglio dello Stato.

