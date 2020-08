Mario Draghi, Dagospia: "Sabato lunga e insolita fila di auto blu sotto casa sua ai Parioli". Scenario clamoroso

30 agosto 2020 a

Cosa sta succedendo dalle parti di Mario Draghi? Dagospia sgancia la bomba. "Lunga e insolita fila di auto blu per essere un sabato di fine agosto sotto casa di Draghi ai Parioli". Bastano poche righe per scatenare una ridda di sospetti, supposizioni e scenari. Qualche giorno fa Matteo Renzi aveva avvertito a mezzo stampa il premier in carica Giuseppe Conte che a Roma si sta tornando a parlare ufficialmente di governo di unità nazionale. E in quel caso, ovviamente, il maggiore indiziato per sostituire l'avvocato foggiano, ormai indigesto a mezzo Parlamento, sarebbe proprio Draghi, rispettatissimo anche in larghe frange dell'opposizione (Forza Italia e Lega, lato Giorgetti-Zaia). "L'ex governatore di Bankitalia e della Bce - nota Dagospia con malizia - è un grande conoscitore del potere e da tale sa che questo si esercita nel massimo riserbo. Chi lo conosce bene sa che, nell'ombra, è attivissimo". Insomma, dietro le pubbliche smentite di un suo interessamento a entrare attivamente nella politica ci sarebbe dell'altro, e quel codazzo a domicilio potrebbe dimostrarlo.

