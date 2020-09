Matteo Salvini arriva a Saronno, sardine e centri sociali aggrediscono la polizia: "Mer**, schifosi"

01 settembre 2020 a

La sinistra non si smentisce mai. In occasione dell'arrivo di Matteo Salvini a Saronno, Lombardia, sardine e centri sociali scendono in piazza. Fin qui nulla di strano se non fosse che i buonisti iniziano a insultare e aggredire i poliziotti presenti. "Mer**, fate schifo", urla una ragazza in prima fila mentre un compagno si presta a malmenare un agente.

Video su questo argomento "O fate un passo indietro o me ne vado". Salvini spazientito, i giornalisti lo accerchiano e lui reagisce così | Video

Ma non è finita qui perché un giovane, con tanto di megafono, supera ogni limite: "La polizia senza motivo picchia, tira calci a delle persone che stanno semplicemente tenendo striscioni". Ah sì? Peccato che nel video si vede tutt'altro, ossia sardine e centri sociali violenti, che attaccano gli agenti impegnati a far rispettare l'ordine.

