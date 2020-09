Immigrazione, Totò Martello contro Conte: "Bisogna vivere a Lampedusa per capire cos'è un'emergenza"

01 settembre 2020 a

a

a

Un duro attacco sull'immigrazione quello arrivato questa mattina, 1 settembre, da Totò Martello a Giuseppe Conte. Scenario Omnibus, il programma di La7. Qui il sindaco di Lampedusa mette nero su bianco come stanno davvero le cose nell'isola messa in ginocchio dai continui sbarchi. "Il primo governo cavalcava la questione, il secondo la nasconde sotto il tappeto - esordisce -. Il problema immigrazione è stato cancellato dall'agenda politica, di tutta la politica".

A Lampedusa 450 tunisini sbarcano nella notte. Sindaco e Musumeci, senza precedenti: "Sciopero contro migranti e Viminale"

Per Martello l'emergenza è servita unicamente come campagna politica: "Bisognerebbe vivere in questo periodo di Covid a Lampedusa per capire cos'è un'emergenza. Sull'isola i migranti escono dai centri di accoglienza e vanno in giro. Quindi molte volte quando si parla di certe cose, bisognerebbe viverle". Parole, queste, che danno parecchio da ragionare. A maggior ragione se arrivano dal sindaco pro-immigrazione e anti-Salvini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.