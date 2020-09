Immigrazione, Matteo Salvini sulla Sea Watch: "Dalla nave di Carola altri 350 turisti per sempre. Denuncio il governo"

02 settembre 2020 a

“Dalla nave degli amici di Carola in arrivo altri 350 turisti per sempre. Grazie Conte, grazie Lamorgese. Gli italiani vi ‘ringrazieranno’ presto”. Così Matteo Salvini ha commentato le immagini che arrivavano in diretta da Palermo, dove sono sbarcati i 353 migranti soccorsi nel Mediterraneo centrale dalla Sea Watch 4. Finanziata dalla chiesta protestante tedesca e da altre 500 organizzazioni, l’Ong ha condotto diverse operazioni a partire dal 22 agosto, ma questo è il primo sbarco di cui si rende protagonista da quando è stata messa in mare.

I clandestini saranno trasferiti su un’imbarcazione predisposta per il periodo di quarantena, al termine del quale saranno liberi di mettere piede sul suolo italiano. Salvini non rimane di certo indifferente dinanzi a “centinaia di sbarchi con forze dell’ordine allo stremo e Lampedusa sempre più nel caos”: per questo il segretario leghista annuncia che “denunceremo questo governo incapace e pericoloso per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e perché mette a rischio la salute dei cittadini e delle donne e uomini in divisa”.

