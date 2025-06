Giorgia Meloni spiana la sinistra: "Non perché conto io, ma perché siamo l'Italia"

"Si è detto che mi autoproclamo leader di una nazione che conta, ma io sono la leader di una nazione che conta, non perché io conto, ma perché sono presidente del Consiglio di una nazione che si chiama Italia. Il potere dei Paesi non cambia in base al loro governo, solo che io sono consapevole di quella forza e se qualcuno prima di me non ne è stato consapevole ne abbiamo pagato il prezzo". Così Giorgia Meloni nel corso delle repliche nell'Aula della Camera in seguito alla discussione generale sulle comunicazioni rese dal premier in vista del prossimo Consiglio europeo.

"Qui abbiamo parlato di valori, di democrazia, di tante cose che ci stanno a cuore e su cui siamo tutti d'accordo - ha proseguito la leader di Fratelli d'Italia -. Allora mi piace molto una frase di Margaret Thatcher che diceva 'non dimentichiamoci mai che il nostro stile di vita, i nostri valori e tutto quello che noi speriamo di raggiungere non sarà assicurato da quanto siano giuste le nostre cause, sarà assicurato da quanto è forte la nostra difesa'".