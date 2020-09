Galeazzo Bignami, il deputato della Meloni sbugiarda il Pd: "Alle Feste dell'Unità le regole anti-coronavirus non valgono"

02 settembre 2020 a

Se non si vuole rischiare di venire contagiati dal coronavirus, l'unico posto sicuro in Italia è la Festa dell'Unità. E non perché, come maliziosamente va ripetendo in questi giorni Matteo Salvini, gli eventi del Pd vanno tristemente deserti rispettando, dunque, il distanziamento sociale. Ma perché evidentemente il virus, alle feste rosse, non esiste nemmeno. L'ironico commento è di Galeazzo Bignami, big bolognese di Fratelli d'Italia.

"Le immagini diffuse da un noto quotidiano sovranista come la Repubblica parlano chiaro", spiega su Facebook il deputato, uomo forte di Giorgia Meloni nell'Emilia rossa: mascherine quasi assenti, gente spalla a spalla, stand e giostre prese d'assalto senza troppe cautele. "Il governo ci costringe a tenere la mascherina dalle 18 alle sei di mattina e chiude i locali - nota Bignami, stavolta senza ironie -, ma alla Festa dell'Unità si può fare di tutto. E se pensate che è perché il Pd è al governo siete solo dei malfidati...".

