Giuseppe Conte, Dagospia: sfuriata contro chi parla della vita privata di Rocco Casalino e del cubano

03 settembre 2020 a

Una "riunione turbolenta" quella tra Giuseppe Conte e lo staff della presidenza del Consiglio. A diffondere il dietro le quinte è Dagospia che parla di un premier irritato e disposto a tutto pur di difendere Rocco Casalino, suo portavoce. "Conte - si legge sul sito di Roberto d'Agostino - si è lanciato in difesa del capo comunicazione di Palazzo Chigi, convinto che i media brutti e cattivi facciano le pulci alla sua vita privata".

Il riferimento è chiaro: i giornali hanno ampiamente trattato la vicenda che vede protagonista Jose Carlos Alvarez, l'ex fidanzato cubano di Casalino segnalato all'Ufficio antiriciclaggio per alcuni pagamenti sospetti verso siti di trading online. Una vicenda che ha creato non poco imbarazzo all'ex gieffino prodigio che subito ha voluto specificare che tra i due la relazione era finita da un pezzo. Peccato però che Alvarez e il portavoce di Conte siano stati beccati insieme sul volo Brindisi-Roma, mentre si lasciavano andare a baci ed effusioni. Tutte notizie che fanno gola ai media, ma non al premier: "Per l'avvocato del popolo - conclude Dago - chi osa parlare del fidanzato che fa trading spericolato (coi soldi presi in prestito da entrambi) commette vilipendio. A qualcuno il Palazzo - è la stoccata finale - ha dato alla testa".

