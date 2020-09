Giuseppe Conte su Mario Draghi: "Lo avrei visto presidente della Commissione Ue". Dagospia: "Ora gli cerca pure lavoro..."

05 settembre 2020 a

Una cannoata da parte di Dagospia contro il Giuseppe Conte in delirio di onnipotenza, così come sottolineato da Libero nel lanciare la notizia dell'imminente nascita di un suo partito. Ma Dago non parla di quello, del nuovo partitino. Parla al contrario di una frase pronunciata dal presunto avvocato del popolo alla festa del Fatto Quotidiano, il "suo" quotidiano, che si è tenuta oggi, sabato 5 settembre. Si parlava di Mario Draghi, delle molteplici e inesauribili voci secondo le quali, ben presto, potrebbe prendere il posto di Giuseppi a Palazzo Chigi. Bene, chiamato a commentare i rumors, Conte risponde: "Non lo vedo un rivale, lo avrei visto bene come presidente della Commissione Ue". E Dagospia, in un titolo ferocissimo, premette: "Il problema è che Draghi non vede lui". E ancora, si legge: "Ma Conte chi si crede di essere? Giuseppi ormai è ubriaco di se stesso e di potere e pensa di trovare un posto a Draghi", conclude Dagospia. Nulla da aggiungere.

