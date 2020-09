Giuseppe Conte, il sondaggio di Mannheimer per Quarta Repubblica: "Crisi di governo, il 55% degli italiani dice no"

08 settembre 2020 a

Il premier Giuseppe Conte ha le ore contate? Nicola Porro lo chiede ai suoi ospiti a Quarta Repubblica, il sondaggista Renato Mannheimer ai suoi intervistati. Il risultato sorprendente e, per molti, sconfortante. Il 55% degli italiani risponde "no", mentre solo il 29% scommette sulla caduta del premier e della maggioranza che lo sostiene. A questi si aggiunge un 16% di incerti, in attesa di assistere all'evoluzione degli eventi.

Pessimista è il direttore di Libero Vittorio Feltri, secondo cui "l'unica alternativa è il ritorno al voto". Impossibile, "dunque Conte continuerà a fare danni in questo Paese". Più ottimista Pietrangelo Buttafuoco, secondo cui il combinato disposto "14 settembre", con la rivolta delle mamme per il caos a scuola, e l'eventuale vittoria di Donald Trump alle presidenziali negli Usa costringerà "Conte e i suoi a scapparsene di notte".

