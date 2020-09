Giuseppe Conte, indiscreto di Rotondi: "Il suo motto? Non dare spiegazioni. Governo avanti anche col ko 6-1 alle regionali"

08 settembre 2020 a

Gianfranco Rotondi la sa lunga sul futuro politico di Giuseppe Conte. Per il premier le prossime Regionali sono uno scoglio importante per il futuro del suo governo, ma per l'ex democristiano nulla cambierà in ogni caso: "Anche se alle Regionali finisse, che so, 6 a 1, in favore del centrodestra non succederebbe niente perché Conte direbbe che la disfatta non riguarda il governo. È l'assurdo della non politica di oggi. Il motto è: non dare spiegazioni", rivela a Augusto Minzolini sul Giornale.

Conte,scrive Minzolini, ha capito da un pezzo che la maggioranza di governo farà una figura barbina a settembre e allora, come uno struzzo, ha messo la testa sotto la sabbia. Delle elezioni regionali si è disinteressato del tutto. Non contento ha tentato di farsi amico il capo dello Stato. Perché il premier sa benissimo che in caso di sconfitta alle Regionali, specie se pesante, ha bisogno che Sergio Mattarella non decida che il suo tempo è ormai finito.

