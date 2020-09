Matteo Salvini, dopo l'aggressione in Toscana il leader leghista torna in Puglia per la campagna elettorale: "Pd e 5Stelle hanno fallito"

10 settembre 2020 a

Più di dieci comizi in 36 ore e finale al Molo San Nicola a Bari, alle 18.30 di sabato, con gli altri partiti di centrodestra. Matteo Salvini prepara il ritorno in Pugli: toccherà Gioia del Colle, Altamura, Castellana Grotte, Palo del Colle, Modugno, Andria, San Giovanni Rotondo, Lucera, Foggia. Proprio oggi Salvini ha aperto l’ennesimo fronte contro il governo nazionale e la Regione, ricordando il taglio di 33,5 milioni stabilito dall’ultima delibera del Cipe che cancella il finanziamento previsto per le bonifiche al sito di interesse nazionale di Brindisi.

“Dall’agricoltura alle infrastrutture, dall’ambiente alla sanità, dal sostegno al lavoro fino alla sicurezza: Pd e 5Stelle hanno fallito in Puglia e a Roma. Sono orgoglioso di tornare in questa splendida regione per offrire una alternativa convincente dopo quindici anni di malgoverno. La Lega è in salute e faremo un grande risultato anche nei Comuni”, l'attacco del leder leghista al governo.

