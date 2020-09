Giuseppe Conte a Domenica In, "videomessaggio annullato". Retroscena Dagospia: il pasticcio di Casalino e il gelo del Quirinale

11 settembre 2020 a

Un disastro mediatico per Giuseppe Conte, firmato Rocco Casalino? Palazzo Chigi fa retromarcia e annulla il videomessaggio del premier, già annunciato poche ore prima, a Domenica In da Mara Venier. Un "discorso alla nazione" in diretta su Raiuno che ha fatto infuriare le opposizioni e che, sussurra Dagospia, avrebbe anche trovato il gelo del Quirinale.

Le mani di Conte su Domenica In: "Discorso alla nazione", mossa (molto) sospetta a una settimana dal voto

"A quanto si apprende l'invito era stato rivolto al premier dalla conduttrice Mara Venier ma Conte avrebbe preferito declinare per evitare che la scuola divenuti occasione di polemiche", spiega l'agenzia Ansa. La versione di Dagospia è leggermente differente e sembra suggerire un ruolo pro-attivo del portavoce del premier: "Quando Ta-Rocco lo ha sentito per dirgli che la Venier era interessata ad avere un suo intervento per l’inizio dell’anno scolastico, Giuseppi non si è tirato indietro". Questo prima del patatrac.

