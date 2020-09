Paola Taverna e Giancarlo Cancelleri, il video che solleva la polemica: "Spensierati e allegri, loro"

12 settembre 2020 a

a

a

Non hanno resistito alla tentazione della musica e si sono messi a ballare in macchina. Di chi stiamo parlando? Della vice-presidente del Senato, Paola Taverna, e di Giancarlo Cancelleri, viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, entrambi grillini. In un video postato dalla stessa Taverna su Facebook si vedono i due, di ritorno da un comizio a Macerata, che si scatenano sulle note di Don't stop me now dei Queen. A corredo la frase: "È difficile fermare chi non molla mai!".

Video su questo argomento "Il nostro simbolo di coerenza". Toninelli le supera tutte, clamoroso video-scivolone sul M5s

Il balletto condiviso sui social, però, non è stato apprezzato per nulla dagli utenti. Molti hanno notato immediatamente che Cancelleri non indossava la cintura di sicurezza, obbligatoria per chiunque viaggi in auto, come indicato dal codice della strada. "Mascherine e cinture anche dietro. Quelli che fanno le leggi dovrebbero essere i primi a rispettarle!", è stato uno dei commenti sotto al post, che ha già raggiunto migliaia di persone.

Per la maggior parte degli utenti i due rappresentanti istituzionali hanno peccato in stile, perché hanno condiviso un video in cui si divertono mentre milioni di italiani sono in enormi difficoltà economiche e non solo. "Spensierati e allegri... come milioni di italiani senza lavoro che non sanno come arrivare a fine mese! Spirito proprio giusto!", ha scritto infatti qualcuno.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.