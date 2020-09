Carlo Calenda, cortocircuito politico: "Ascoltate la Taverna, io sto con lei". Referendum, grillina umiliata con un video

13 settembre 2020 a

"Io sto con Paola Taverna, ascoltatela". Firmato Carlo Calenda. Ma come, il leader di Azione uscito dal Pd per colpa dell'alleanza col Movimento 5 Stelle ora "sposa" la pasionaria grillina? Ai più distratti sarà venuto un bel malditesta, ma i più attenti avranno colto la "trollata" dell'ex ministro su Twitter. Il post ironico nasconde una verità politica: Calenda ha condiviso un'intervista della Taverna del 2016, per dire "no" al referendum costituzionale di Matteo Renzi che prevedeva anche il taglio dei parlamentari. "Ottime ragioni per dire #IoVotoNo", commenta Calenda. "Era fine sarcasmo - spiega il diretto interessato -. Filmato della Taverna in cui spiega no a Referendum 2016 usando le ragioni del NO al Referendum a cui oggi vota SÌ. Un classico italiano".

Il no della Taverna a Renzi, spiegava la grillina quattro anni fa, "nasce dalla voglia di difendere la nostra Costituzione che è patrimonio dell'Italia, patrimonio di una storia importante fatta di democrazia. Diciamo 'no' - aggiungeva - perché, in realtà, non c'è un risparmio economico, non c'è una velocizzazione dell'iter legislativo, non c'è nulla di quello che vi stanno raccontando...". Corsi, ricorsi e coerenza.

