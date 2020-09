Luigi Di Maio con scorta e auto blu, Galeazzo Bignami chiede spiegazioni? "Insultato e identificato"

13 settembre 2020 a

Alla faccia del taglio ai parlamentari, Luigi Di Maio si gode tutti i privilegi concessi dal suo ruolo. "Ieri è successa una cosa a dir poco incresciosa - ha raccontato il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida - la scorta del ministro degli Esteri Di Maio ha prima insultato e poi sottoposto a identificazione da parte dei Carabinieri il nostro deputato Galeazzo Bignami, al quale va la nostra completa solidarietà, colpevole di aver solo chiesto spiegazioni sulla presenza degli uomini dell’auto blu di Di Maio durante un’iniziativa elettorale in sostegno al candidato sindaco del centrosinistra alla quale il ministro aveva preso parte".

Nel video, il meloniano ha precisato che "è legittimo per un ministro muoversi con la sua scorta personale, troviamo da una parte inopportuno - prosegue - che questo avvenga durante una visita non istituzionale ma prettamente politica di partito, e dall’altra parte riteniamo vergognoso il trattamento che è stato riservato a un parlamentare della Repubblica appellato dalla scorta di un ministro come nullità". Così Lollobrigida si appella al presidente della Camera, anche lui grillino, Roberto Fico affinchè intervenga immediatamente a tutela di Bignami.

