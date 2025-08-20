Pippo Baudo, l'ultima volontà prima della morte

Il carro funebre Maserati con la salma di Pippo Baudo è arrivato a Militello in Val di Catania a mezzanotte, accolto dagli applausi di centinaia di persone. Il corteo si è fermato davanti alla chiesa di Santa Maria della Stella, dove il 20 agosto sarà allestita la camera ardente dalle 9. Durante l’arrivo, padre Giuseppe Lucarelli ha impartito la benedizione, mentre risuonava l’Intermezzo della Cavalleria Rusticana, brano scelto personalmente da Baudo, come ultima volotà, che sottolinea il suo legame emotivo con la tradizione siciliana e la sua sensibilità artistica.

I funerali, previsti alle 16, saranno celebrati da monsignor Calogero Peri e dal parroco Giuseppe Luparello, con l’omelia di don Giuseppe Albanese. Tra i presenti, figure istituzionali come Ignazio La Russa, Adolfo Urso, Gianmarco Mazzi e Renato Schifani. La cerimonia, trasmessa su maxischermo, accoglierà circa 300 persone in chiesa, mentre migliaia di cittadini seguiranno da fuori.Il trasferimento da Roma, partito dal rione Prati con le note di "Donna Rosa", è stato coordinato con il Viminale per garantire sicurezza. Baudo, ricordato per la sua semplicità e affetto verso Militello, era una figura amata, sempre disponibile e senza superbia, come testimoniano amici e compaesani. Dopo le esequie, sarà sepolto nella cappella di famiglia al cimitero di Militello, accanto ai genitori, con il cuscino dei nipoti e la corona della Presidenza della Repubblica sul feretro.