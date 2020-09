Quarta Repubblica, Giorgia Meloni contro Giuseppe Conte: "L'articolo 1 della Costituzione dice che la sovranità appartiene al popolo"

15 settembre 2020 a

Anche Giorgia Meloni, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete 4 nella puntata di lunedì 14 settembre, spiega che il voto delle regionali non ha nulla a che fare col governo nazionale. Eppure, la leader di Fratelli d'Italia, nel corso dell'intervista vuole comunque mettere i proverbiali puntini sulle "i". Infatti, la Meloni riferendosi ovviamente a Giuseppe Conte, ricorda: "Noi abbiamo un presidente del Consiglio che non è frutto di nessuna determinazione da parte dei cittadini. Nel nostro sistema l'articolo 1 dice che la sovranità appartiene al popolo", rimarca. Infine, la Meloni sottolinea come "queste elezioni rischiano di dimostrare una diversità di capacità di governo tra centrodestra e centrosinistra", conclude la leader FdI.

