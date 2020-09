Toscana, gli exit poll delle regionali: Giani avanti sulla Ceccardi, la partita chiave per Conte

21 settembre 2020 a

Gli exit poll delle regionali in Toscana indicano in vantaggio Eugenio Giani del centrosinistra su Susanna Ceccardi, candidata governatrice della Lega sostenuta da tutto il centrodestra. Staccatissima l'esponente del Movimento 5 Stelle Irene Galletti. Il dem Giani è dato a una forchetta tra il 43,5 e il 47,5%, mentre la Ceccardi tra il 40 e il 44 per cento. La sorpresa, però, è dietro l'angolo e dunque lo spoglio sarà assolutamente in sospeso. La Toscana, tradizionale roccaforte rossa dal secondo Dopoguerra, potrebbe segnare il destino del governo Conte. Una sconfitta per 4-2, ma con la Toscana al centrosinistra, potrebbe complicare non poco la vita al premier ma tenere in vita la maggioranza, perlomeno rallentando un inevitabile Big bang.

