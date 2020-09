Susanna Ceccardi svantaggio in Toscana, Claudio Borghi: "Si commentano solo i voti veri, quante volte ve l'ho detto?"\

21 settembre 2020 a

a

a

Gli exit poll della Toscana danno Eugenio Giani in vantaggio su Susanna Ceccardi, sia pur di poco. Ma la speranza di spallata nella Lega è ancora viva e intatta. Il dem Giani è dato tra il 41 e il 45%, la leghista Ceccardi tra il 38 e il 42 per cento. E non a caso il suo collega di partito Claudio Borghi aizza i sostenitori (delusi) del Carroccio. "Ma ancora qui a commentare gli exit poll state?". Quindi il consiglio spassionato dell'economista euroscettico via Twitter: "Si commentano solo i voti veri. Quante volte ve l'ho detto?"· Tra qualche ora, il verdetto definitivo.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.