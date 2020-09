Regionali, Matteo Salvini: "Grazie a milioni di italiani, Lega e centrodestra al governo in 15 regioni su 20"

21 settembre 2020 a

Sconfitto chi? La Lega è primo partito, e per distacco, a livello nazionale. Ma non solo: 15 regioni su 20 sono governate dal centrodestra. Cadono le Marche: previsto, certo, ma non scontato. Soprattutto nelle proporzioni. Ovvio, c'è rammarico tra le opposizioni per la Toscana e la Puglia, dove la vittoria sembrava possibile e invece è sfuggita con un certo margine di svantaggio. Forse, l'errore è stato quello di caricare di troppe aspettative l'esito di quelle due consultazioni. Ma per Matteo Salvini è già acqua passata. Si guarda al futuro. Con profondo e giustificato ottimismo. Il primo commento, il leader della Lega, lo affida a Facebook: sorrisone stampato in faccia e cartello in mano che, semplicemente, recita "grazie".

E Salvini scrive: "Come sempre e più di sempre, anche questa volta dico GRAZIE ai milioni di Italiane e di Italiani che ci hanno dato fiducia. Se i dati verranno confermati, da domani Lega e centrodestra saranno alla guida di 15 Regioni su 20! E anche dove non ce l’abbiamo fatta, tutti al lavoro con un solo obiettivo: aiutare, proteggere e far crescere la nostra bellissima Italia", conclude l'ex ministro dell'Interno. Alla faccia di chi, come Paolo Mieli (esempio pescato dal mazzo) si è affrettato a celebrare una sorta di funerale politico del leghista, salvo smentirsi a tempo record nell'ambito dello stesso discorso ( qui l'approfondimento ).

Già, perché al netto delle regioni che non sono state espugnate, ci sono le riconferme, roboanti, di Luca Zaia in Veneto (oltre il 70%) e di Giovanni Toti in Liguria, uomo "leghista" se ce ne è uno, dove il governatore uscente si impone nuovamente col 53 e rotti per cento. Sempre in Liguria, Ferruccio Sansa - unico candidato unitario di M5s e Pd - ne esce sostanzialmente umiliato. Asfaltato. Certo, chi sparava nella spallata a Giuseppe Conte resterà deluso (ma lo stesso Salvini aveva più volte rimarcato come questo voto non avesse valore a livello nazionale). L'appuntamento è solo rimandato, questo il senso delle parole di Salvini.



