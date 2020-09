Maratona Mentana, Alessandra Sardoni scippata in diretta: "Stava prima da noi", rissa tra colleghi

21 settembre 2020 a

In Toscana non è riuscita l’impresa a Susanna Ceccardi, che si è dovuta arrendere ad Eugenio Giani, vincitore delle elezioni regionali con circa il 48% delle preferenze. Il neo governatore in quota Pd è stato molto conteso dagli inviati delle televisioni dopo che è stato chiaro che avrebbe vinto la sfida delle urne. In particolare c’è stato uno scontro che ha coinvolto la giornalista di Enrico Mentana, che si è vista sfuggire Giani quando ce l’aveva praticamente tra le mani. “No, stava prima da noi…”, la si sente dire ma qualche collega le soffia il governatore in diretta. E allora ci pensa il direttore del Tg di La7 a sdrammatizzare: “Ha perso l’occasione della sua vita”. Qualche minuto dopo Giani ha poi parlato anche con l’inviata di Mentana: “Sono felice e sereno, sicuramente è uno dei giorni più belli della mia vita. Il primo a mandarmi un messaggio? È stato Matteo Renzi”.

