Matteo Salvini a Porta a Porta, rivoluziona il vertice della Lega: "Più delego, più sono contento"

“Sì, ci sarà una segreteria politica. Io più delego, più sono contento”. Così Matteo Salvini si è espresso a Porta a Porta sui cambiamenti che subirà la Lega nel futuro prossimo per essere ancora più organizzata e strutturata. Dalle anticipazioni della trasmissione di Bruno Vespa su RaiUno emerge che l’intenzione di creare una catena di comando più efficace, puntando ad una struttura di raccordo tra il leader e i capi dipartimento, nominati negli scorsi mesi. “È un momento in cui la società ha bisogno di risposte precise - ha sottolineato il segretario della Lega - abbiamo creato dei dipartimenti. Quindi non c’è solo Salvini, c’è Salvini che è parte di una squadra di centinaia di brave persone”. Stando alle indiscrezioni dell’Adnkronos, la decisione di una segreteria politica è stata presa dopo l’incontro tra il leader e i commissari regionali, con cui è stato fatto il punto dopo il voto regionale: anche se dagli ambienti del Carroccio sottolineano che l’iniziativa non è strettamente legata all’esito elettorale, ma era già stata messa in cantiere da alcuni mesi.

