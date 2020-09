Alessandro Di Battista, il sondaggio sulla fine del M5s: "Sarà scissione"

25 settembre 2020 a

La tenuta del Movimento 5 Stelle dopo la batosta alle regionali e le parole di fuoco di Alessandro Di Battista è a rischio tanto che il 54,4% degli italiani non esclude una scissione dei pentastellati. Ad escluderla è invece il 36,8% mentre l'8,8% preferisce non esprimersi. Sono questi alcuni dei dati del sondaggio settimanale realizzato tra il 23 e 24 settembre da Termometro Politico per la trasmissione di La7, Coffee Break.

Dopo l'ultima tornata elettorale che ha visto la vittoria dei sì al Referendum e un pareggio tra centrosinistra e centrodestra alle Regionali, sono in molti a chiedersi quale sia ora lo stato di salute del governo Conte. Per il 35,1% il risultato delle urne ha reso più forte l'esecutivo, per il 24,5% più debole mentre per il 39,4% non è cambiato nulla.

