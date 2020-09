Immigrazione, la Lega rispolvera un video di Giuseppe Conte: "Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare"

25 settembre 2020 a

Alla Lega basta un video per dimostrare l'incoerenza di Giuseppe Conte. Nel giorno dell'ennesimo sbarco di migranti, quello della Alan Kurdi, il Carroccio su Twitter rievoca le parole del premier dei primi di agosto: "Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare e che i risultati dei sacrifici compiuti per contenere la diffusione del Covid siano vanificati da migranti che tentano di sfuggire alla sorveglianza sanitaria. Dobbiamo essere duri inflessibili".

Parole al vento visto l'andazzo del governo giallorosso, tanto che la Lega non può fare altro che chiedere: "Ricordate?". Eccome.

