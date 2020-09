Matteo Salvini a Live-Non è la d'Urso: "Lega nel Ppe? Escluso, non cambio l'Europa con la Merkel"

27 settembre 2020 a

a

a

“La Lega nel Ppe? Escluso, assolutamente”. Così Matteo Salvini ha smentito categoricamente le indiscrezioni de La Stampa, secondo cui il Carroccio starebbe pensando di sganciarsi dal partito sovranità di Marine Le Pen per approdare a quello popolare. Dallo studio di Live-Non è la d’Urso, l’ex ministro è stato interrogato sull’argomento da Alessandro Sallusti e nel rispondere non ha lasciato alcuno spiraglio aperto: “Io ho chiesto il voto degli italiani per cambiare l’Europa e vado a cambiarla con la Merkel? La vedo difficile”. La Cancelliera fa “l’interesse dei tedeschi - ha aggiunto Salvini - ma non capisco i politici italiani che fanno anche loro gli interessi della Germania”. Tra l’altro il segretario leghista ha rivendicato il suo lavoro da ministro dell’Interno in materia di immigrazione: “Ho svegliato l’Europa. Nave tedesca? Li porti in Germania. Nave olandese? Li porti in Olanda. Il risultato è stato che gli sbarchi si sono ridotti del 90 per cento. Non possiamo accogliere tutto il mondo”.

“L'aumento è colpa del governo con la Lega?”. Salvini, dalla Annunziata la verità su Tridico: chi ha deciso il suo stipendio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.