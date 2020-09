Francesco Mollame, il senatore M5s positivo al coronavirus: "Difficoltà respiratorie", paura per il grillino

28 settembre 2020 a

Paura per il senatore M5s Francesco Mollame, risultato positivo al coronavirus. Interpellato dalla AdnKronos, il grillino spiega che "non sono asintomatico". Insomma, le sue condizioni inizierebbero a preoccupare: "Sono in isolamento da martedì scorso. Stavo male da qualche giorno, ho avuto 3 giorni di febbre molto alta e stamattina ho ricevuto l'esito del tampone". E ancora, l'esponente del M5s spiega: "Continuo ad avere altre difficoltà respiratorie e farò altri accertamenti. Ho fatto tutte le denunce di rito all'Azienda sanitaria provinciale ricostruendo tutti i contatti avuti nei giorni precedenti"", ha concluso.

