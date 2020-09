Matteo Salvini denuncia: "Killer e spacciatori in permesso premio per andare a Italia's got talent. Bonafede faccia qualcosa"

29 settembre 2020 a

Sembra surreale, invece è tutto vero: quattro detenuti finiranno dritti dritti alla trasmissione Italia's Got Talent. La notizia è stata immediatamente diffusa da Matteo Salvini che, con un lungo post su Facebook, ha commentato indignato: "Anziché investire in divise, dotazioni e mezzi e pagare gli straordinari agli agenti, ecco come butta i soldi il governo". Il sindacato Uilpa ha infatti denunciato che la Polizia penitenziaria ha dovuto essere impiegata per la "gita" dal carcere di Marassi di Genova a Roma (con partenza alle 4 del mattino) di quattro detenuti per reati quali truffa, omicidio, lesioni, produzione e traffico di droga.

Motivo? Partecipare alla trasmissione tv in onda su Sky Uno. "Il tutto - spiega il leader della Lega - a spese dei contribuenti e con tutti i rischi di spostamenti di questo tipo in epoca Covid". Ancora una volta il Carroccio si appella ad Alfonso Bonafede, il Guardasigilli finito già nel mirino per aver concesso i domiciliari ai boss mafiosi. "Subito interrogazioni parlamentari della Lega al ministro della Giustizia - promette Salvini - per chiarire questa vicenda scellerata e vergognosa, un insulto ai poliziotti e a tutti gli italiani”.

