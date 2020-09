Otto e Mezzo, Pier Luigi Bersani su Giuseppe Conte: "Come De Gasperi? Non lo so, ma...". Come si è ridotta la sinistra

29 settembre 2020 a

Come si è ridotta la sinistra? Lo spiega in modo piuttosto lampante Pierluigi Bersani, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, nella puntata in onda su La7 martedì 29 settembre. Si parlava di reddito di cittadinanza e di Giuseppe Conte, ospite Pier Luigi Bersani di Articolo 1. Sull'assegno ai fannulloni, il presunto smacchiatore di giaguari spiega: "La gente con cui parlo io vuole lavoro, non assistenza. In genere in Italia si definisce assistenzialismo i soldi che si danno agli altri...". Insomma, reddito bocciato. Ma è su Conte che Bersani offre una fotografia del declino della sua fazione. La domanda è semplice: ma il presunto avvocato del popolo è di sinistra? E Bersani ragiona: "Anche Alcide De Gasperi parlava del centro che guarda a sinistra, non so se Conte sia De Gasperi ma viene sicuramente da una cultura di cattolicesimo democratico, attenta al sociale". Già, Bersani paragona De Gasperi a Conte. Roba da mani nei capelli. Eccovi servita la sinistra.

