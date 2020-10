PiazzaPulita, Alessandro Di Battista annuncia la scissione: "M5s come Clemente Mastella"

01 ottobre 2020 a

Arrivano le prime anticipazioni di PiazzaPulita, la trasmissione di La7 condotta da Corrado Formigli. Proprio quest’ultimo ha annunciato l’intervista in cui Alessandro Di Battista si toglie parecchi sassi dalle scarpe: dal video filtrato finora si evince che il grillino ha usato parole durissime nei confronti dei vertici del Movimento 5 Stelle, che hanno quasi il sapore di una scissione. “Io penso che così facendo si andrà verso una direzione di indebolimento del M5s”, ha dichiarato Di Battista, che poi ci ha messo il carico: “Magari diventerà un partito come l’Udeur di Clemente Mastella, buono forse più per la gestione di poltrone e di carriere. Non è quello per il quale io ho combattuto”. Tra l’altro già all’indomani delle elezioni regionali Dibba era stato molto duro con i suoi compagni grillini, dichiarando che quella emersa dalle urne era la più grande sconfitta elettorale nella storia del M5s.

