Nunzia De Girolamo rischia 8 anni di carcere: "Sono devastata. Nemmeno per un omicidio"

La richiesta di una condanna a 8 anni e 3 mesi ha sconvolto Nunzia De Girolamo, invischiata nel processo di Benevento sulle presunte pressioni per le nomine alla Asl del capoluogo di provincia campano. “Come sto? E come sto dopo una richiesta di carcere per una vicenda come questa? Anche se non ho fatto nulla di cui avere paura, sono devastata solo a leggere la richiesta del pubblico ministero”: sono queste le parole che il Corriere della Sera attribuisce alla De Girolamo, che si è sfogata con degli amici dopo aver rifiutato qualsiasi richiesta di intervista.

“Su questa vicenda sono stata zitta per otto lunghi anni difendendomi nel processo e non dal processo”, ha dichiarato la moglie di Francesco Boccia, che ha deciso di continuare a rimanere in silenzio pubblicamente. E allora le sue uniche parole su questa vicenda sono quelle che ha speso con gli amici e riportate dal Corsera: “Si rendono conto di quanti sono otto anni e tre mesi? Avessi ucciso una persona me la sarei cavata con richieste minori… L’assassino di Vannini al primo processo di appello aveva preso cinque anni…”. Secondo la De Girolamo la stranezza è che sia stata messa sotto accusa “dentro una requisitoria che punta il mirino sulla politica. Parliamo di fatti che risalgono al 2012, che avrebbero dovuto avere degli effetti sulle elezioni del 2013, dove ero candidata. Ma mica c’erano le preferenze - ha chiosato - erano elezioni col listino bloccato del vecchio Porcellum, sarei stata eletta in qualsiasi caso”.

"De Girolamo, 8 anni e 3 mesi di carcere". Processo a Benevento, Nunzia choc: la pm vuole rovinare l'ex onorevole Pdl

