Giovanni Tria a Stasera Italia: "Conte? Non c'è mai stata una sua linea politica, non l'ho mai visto prendere posizione"

"Una linea politica Conte non c'è mai stata". Giovanni Tria, ex ministro dell'Economia nel governo gialloverde di Lega e M5s, fa fare un balzo sulla sedia a Barbara Palombelli. Ospite di Stasera Italia, Tria vuota il cassetto del suo anno gomito a gomito con Giuseppe Conte. "Quando ho governato - spiega a proposito del premier -, lui non esprimeva un'opinione su quello che bisognava fare, era un po' una mediazione. Non l'ho mai visto prendere una posizione". Di fatto, un premier fantoccio preso in mezzo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio.

"Non sto dicendo nulla di male - prosegue il "tecnico" Tria -, ma non c'era una linea politica Conte, mi pare evidente. Adesso non lo so... C'è un dibattito interno al governo...". Fari puntati su Mes e Recovery Fund. "Bisognerà vedere se c'è una linea Conte, sul Recovery Fund dicono sempre che bisogna farlo per bene ma mi pare ovvio, nessuno vorrebbe farlo per male".

