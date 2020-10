Claudio Borghi, altra stoccata a Giancarlo Giorgetti: "Non morirò democristiano. A questo punto meglio comunista"

05 ottobre 2020 a

a

a

Prosegue la bagarre tutta interna alla Lega. Dopo le prime dichiarazioni contro Giancarlo Giorgetti, Claudio Borghi rincara la dose. L'economista della Lega - come già spiegato in un'intervista all'Huffington Post e ribadito oggi, lunedì 5 ottobre, a Un Giorno da Pecora - non ha alcuna intenzione di strizzare l'occhio in Euorpa al Ppe come invece suggerisce il vicesegretario federale del Carroccio. "Giorgetti ha detto di dialogare con l’Europa - ha tuonato ai microfoni di Rai Radio 1 -. Come diceva il vecchio Pintor 'non morirò democristiano'. Mentre gli altri con il passare del tempo diventano democristiani, io mi sa che con il passare del tempo divento comunista".

"Manipolazione e falsità". Cannonata di Claudio Borghi contro Mentana: la frase che scatena il leghista, il pesantissimo sospetto

Insomma, stando a Borghi la Lega non guarderà mai al Partito popolare europeo come invece sperato da Giorgetti: "Berlusconi - spiegava all'Huffington - era nel Ppe mi pare, ed aveva anche le spalle abbastanza larghe. Mi sembra di ricordare che fu levato di mezzo a colpi di spread e che nessuno mosse un dito per aiutarlo. Vi ricordate i risolini di Merkel e Sarkozy? Erano entrambi del Ppe. Mi verrebbe da dire che con amici così non avremmo bisogno di nemici".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.