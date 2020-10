Coronavirus, il leghista Angelo Ciocca: "Più contagi in Francia e Germania? Sono sporchi, non hanno il bidet"

09 ottobre 2020 a

La spara, l'europarlamentare leghista Angelo Ciocca. Siamo a Orario Continuato, trasmissione di Telelombardia, dove si parla di coronavirus e contagio. Un contagio che, ad oggi, preoccupa in Italia ma picchia durissimo soprattutto in Francia e Spagna. E così Ciocca attacca: "Voglio lanciare una provocazione. Il popolo italiano è uno dei popoli più puliti. È la verità, lo dico da deputato europeo. Noi siamo più attenti, più puliti rispetto ad altri Paesi europei". Sorpreso il conduttore, Marco Oliva, che ha chiesto: "Allora il Covid-19 in altri paesi è più diffuso perché sono più sporchi?". E il leghista: "No, perché hanno delle attenzioni nettamente diverse rispetto ai cittadini italiani. Scusate, sicuramente hanno un’attenzione alla pulizia dei locali, della persona diversa dalla persona italiana e quindi c’è un comportamento che li penalizza sul Coronavirus. Questa è la verità”, ha affermato Ciocca.

Ma non è finito: "Si rende conto di ciò che ha detto?", chiede il giornalista. E Ciocca non arretra di un millimetro: "Eh sì, non so se siete stati in Francia o in Spagna. Se uno entra in un bagno italiano trova un pezzo in più, un sanitario in più (il bidet, ndr). Hanno una cultura dell’ordine e della pulizia diversa da quella italiana che si ripercuote anche nel comportamento. Questo è", ha tagliato corto. Successivamente, Ciocca ha anche rivendicato la sua posizione su Twitter, così come potete vedere qui sotto:

